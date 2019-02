மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்குறிச்சி பகுதி தியேட்டர்களில் அதிக கட்டணம் வசூலிப்பதை தடுக்க வேண்டும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு கூட்டத்தில் கோரிக்கை + "||" + Kallakurichi area should be avoided to charge higher fees in theaters

கள்ளக்குறிச்சி பகுதி தியேட்டர்களில் அதிக கட்டணம் வசூலிப்பதை தடுக்க வேண்டும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு கூட்டத்தில் கோரிக்கை