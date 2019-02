மாவட்ட செய்திகள்

கவர்னர் கிரண்பெடி இலவச நலத்திட்ட உதவிகளை எதிர்ப்பது ஏன்? அன்பழகன் எம்.எல்.ஏ. கேள்வி + "||" + Why is governor opposed to free welfare benefits? Anbazhagan MLA QUESTION

கவர்னர் கிரண்பெடி இலவச நலத்திட்ட உதவிகளை எதிர்ப்பது ஏன்? அன்பழகன் எம்.எல்.ஏ. கேள்வி