மாவட்ட செய்திகள்

வேலை நிறுத்தத்தில் பங்கேற்ற 585 ஆசிரியர்கள் ஒரேநாளில் இடமாற்றம் கல்வி அதிகாரிகள் அதிரடி நடவடிக்கை + "||" + 585 teachers who participated in the strike were transferred on the same day by the education authorities

வேலை நிறுத்தத்தில் பங்கேற்ற 585 ஆசிரியர்கள் ஒரேநாளில் இடமாற்றம் கல்வி அதிகாரிகள் அதிரடி நடவடிக்கை