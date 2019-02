மாவட்ட செய்திகள்

நட்சத்திர ஓட்டலில் அதிரடி சோதனை:‘கேசினோ ராயல்’ சூதாட்டத்தில் ஈடுபட்ட 8 பேர் கைதுரூ.45 லட்சம் மதிப்பிலான காயின்கள் பறிமுதல் + "||" + Action test in star hotel: 'Casino Royale' arrested 8 people in gambling Rs.45 lakh worth of coins are confiscated

நட்சத்திர ஓட்டலில் அதிரடி சோதனை:‘கேசினோ ராயல்’ சூதாட்டத்தில் ஈடுபட்ட 8 பேர் கைதுரூ.45 லட்சம் மதிப்பிலான காயின்கள் பறிமுதல்