டேன்டீயில் பணியாற்றும் தாயகம் திரும்பிய மக்களுக்குவீடு வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க மாவட்ட நிர்வாகத்துக்கு ஐகோர்ட்டு உத்தரவுஏ.ஐ.டி.யு.சி. தலைவர் தகவல்