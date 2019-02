மாவட்ட செய்திகள்

விபசாரத்துக்கு மறுத்தஇளம்பெண்ணை சித்ரவதை செய்தவருக்கு 10 ஆண்டு ஜெயில் + "||" + 10 year jail for the one who tortured the younger

விபசாரத்துக்கு மறுத்தஇளம்பெண்ணை சித்ரவதை செய்தவருக்கு 10 ஆண்டு ஜெயில்