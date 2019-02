மாவட்ட செய்திகள்

கோவில் திருவிழா தொடர்பான பேச்சுவார்த்தையில் தகராறு:ஊர்க்கவுண்டர் உள்பட 2 பேருக்கு கத்திக்குத்து2 பேர் கைது + "||" + Dispute over temple festivals: 2 people for the knife, including the ambulance 2 people arrested

கோவில் திருவிழா தொடர்பான பேச்சுவார்த்தையில் தகராறு:ஊர்க்கவுண்டர் உள்பட 2 பேருக்கு கத்திக்குத்து2 பேர் கைது