மாவட்ட செய்திகள்

கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சி இடம் பெறும் கூட்டணியே தேர்தலில் வெற்றிபெறும்மாநாட்டில் ஈ.ஆர்.ஈஸ்வரன் பேச்சு + "||" + The Congregation People's National Alliance will win the election EE Eswaran speech at the conference

கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சி இடம் பெறும் கூட்டணியே தேர்தலில் வெற்றிபெறும்மாநாட்டில் ஈ.ஆர்.ஈஸ்வரன் பேச்சு