மாவட்ட செய்திகள்

8 வழிச்சாலையை ஆதரிக்கும் கட்சி வேட்பாளருக்கு எதிராக பிரசாரம்உழவர் இயக்க கூட்டத்தில் தீர்மானம் + "||" + Campaign against party candidate who supports 8 routes Resolution of the farmers' meeting

8 வழிச்சாலையை ஆதரிக்கும் கட்சி வேட்பாளருக்கு எதிராக பிரசாரம்உழவர் இயக்க கூட்டத்தில் தீர்மானம்