மாவட்ட செய்திகள்

நரம்பை கடற்கரை பகுதியில் இருந்து 130 ஆமைக் குஞ்சுகள் கடலில் விடப்பட்டன + "||" + 130 turtles were dropped off the coast of the narambai beach

