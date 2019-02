மாவட்ட செய்திகள்

கீரிப்பாறை, கன்னியாகுமரியில் ரப்பர் தோட்டம் உள்பட 3 இடங்களில் தீ விபத்து + "||" + Fire accident at 3 places, including rubber plantation in Kiriipara and Kanyakumari

கீரிப்பாறை, கன்னியாகுமரியில் ரப்பர் தோட்டம் உள்பட 3 இடங்களில் தீ விபத்து