மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை அன்னை சத்யா விளையாட்டு மைதானத்தில் சர்வதேச தரத்திலான ஓடுதளம் அமைக்க ரூ.8 கோடி ஒதுக்கீடு + "||" + An amount of Rs 8 crore has been allocated for setting up an international standard runway at Tanjai Ann Satya Playground

தஞ்சை அன்னை சத்யா விளையாட்டு மைதானத்தில் சர்வதேச தரத்திலான ஓடுதளம் அமைக்க ரூ.8 கோடி ஒதுக்கீடு