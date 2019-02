மாவட்ட செய்திகள்

தர்மபுரியில் அண்ணா நினைவு நாள் அனுசரிப்பு சிலைக்கு மாலை அணிவித்து அஞ்சலி + "||" + Anniversary Memorial Day in Dharmapuri Tribute to the statue

தர்மபுரியில் அண்ணா நினைவு நாள் அனுசரிப்பு சிலைக்கு மாலை அணிவித்து அஞ்சலி