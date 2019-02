மாவட்ட செய்திகள்

தர்மபுரி மாவட்டத்தில் கோவில்களுக்கு அறங்காவலர் குழுக்கள் நியமிக்க நடவடிக்கை வருகிற 15–ந்தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கலாம் + "||" + In the Dharmapuri district The task of appointing trustee groups to temples You can apply for the next 15th

