மாவட்ட செய்திகள்

வேலூர் மத்திய ஜெயிலில் கைதியை சந்திக்க வந்த பெண்ணிடம் சிம்கார்டு பறிமுதல் தப்பியோடியவருக்கு வலைவீச்சு + "||" + In Vellore Central Jail Simkard confiscated the woman who came to meet the prisoner The fleet for the fleece

வேலூர் மத்திய ஜெயிலில் கைதியை சந்திக்க வந்த பெண்ணிடம் சிம்கார்டு பறிமுதல் தப்பியோடியவருக்கு வலைவீச்சு