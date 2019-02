மாவட்ட செய்திகள்

ஆந்திர எல்லை அருகே சொகுசு காரில் கடத்தி வரப்பட்ட 1 டன் செம்மரம் பறிமுதல் 7 கி.மீ.தூரம் ஜீப்பில் துரத்திச்சென்று வனத்துறையினர் மடக்கினர் + "||" + Near the Andhra border The lorry car seized in the luxury car seized 1 ton Forests swelled

ஆந்திர எல்லை அருகே சொகுசு காரில் கடத்தி வரப்பட்ட 1 டன் செம்மரம் பறிமுதல் 7 கி.மீ.தூரம் ஜீப்பில் துரத்திச்சென்று வனத்துறையினர் மடக்கினர்