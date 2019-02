மாவட்ட செய்திகள்

தை அமாவாசையையொட்டிசுகவனேசுவரர் கோவிலில் முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுத்து வழிபாடு + "||" + Dan with the dawn In the temple of Sugavaneswarar, And the worship of ancestors tarppanam

தை அமாவாசையையொட்டிசுகவனேசுவரர் கோவிலில் முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுத்து வழிபாடு