மாவட்ட செய்திகள்

தலைவாசல் அருகே, துக்க நிகழ்ச்சிக்கு மாலை வாங்க சென்ற போதுலாரி டிரைவர் விபத்தில் பலி; பிணத்துடன் உறவினர்கள் மறியல்போக்குவரத்து பாதிப்பு + "||" + Near the headquarters, when the mourning went to buy the evening Truck driver killed in accident Stabbing relatives crawl Traffic vulnerability

