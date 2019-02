மாவட்ட செய்திகள்

கிராம ஊராட்சி பணியாளர்களுக்குஊதிய நிலுவைதொகையை வழங்க வேண்டும்குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் கோரிக்கை மனு + "||" + Village Panchayat employees Wage payments should be paid Request petition on the day of reckoning

