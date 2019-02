மாவட்ட செய்திகள்

வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் நீக்கம், குறைதீர்க்கும் கூட்டத்தில் தி.மு.க. நிர்வாகி புகார் + "||" + Removal of name in the electoral roll, In a crowded meeting DMK The administrator has complained

வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் நீக்கம், குறைதீர்க்கும் கூட்டத்தில் தி.மு.க. நிர்வாகி புகார்