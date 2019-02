மாவட்ட செய்திகள்

வாகன ஓட்டுனர்களிடம் தவறாக பேசும் போலீசார் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் - மக்கள் குறைதீர்க்கும் கூட்டத்தில் கலெக்டரிடம் கோரிக்கை + "||" + Speaking police should take action against the misuse of vehicle drivers - People request a collector to people meeting

வாகன ஓட்டுனர்களிடம் தவறாக பேசும் போலீசார் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் - மக்கள் குறைதீர்க்கும் கூட்டத்தில் கலெக்டரிடம் கோரிக்கை