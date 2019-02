மாவட்ட செய்திகள்

மேட்டூர், பூலாம்பட்டியில் தை அமாவாசையையொட்டிமுன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுத்து வழிபாடு + "||" + Mettur, in the Pulambatti dairies Devotees worship and worship

மேட்டூர், பூலாம்பட்டியில் தை அமாவாசையையொட்டிமுன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுத்து வழிபாடு