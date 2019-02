மாவட்ட செய்திகள்

தை அமாவாசையையொட்டி கடம்பந்துறை ஆற்றங்கரையில் குவிந்த பொதுமக்கள் முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுத்து வழிபாடு + "||" + Danny concentrated on the banks of the Kadambanthurai river Worship of the ancestors of the public

