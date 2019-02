மாவட்ட செய்திகள்

பள்ளிகளில் மாணவ-மாணவிகளிடம் சாலை பாதுகாப்பு குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் கலெக்டர் வலியுறுத்தல் + "||" + Students in schools should be aware of road safety

பள்ளிகளில் மாணவ-மாணவிகளிடம் சாலை பாதுகாப்பு குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் கலெக்டர் வலியுறுத்தல்