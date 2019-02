மாவட்ட செய்திகள்

விருத்தாசலத்தை மாவட்டமாக அறிவிக்க கோரி 11-ந்தேதி முதல் தொடர் போராட்டம் - அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் தீர்மானம் + "||" + The first continuous struggle to announce Vriddhachalam district is 11th

விருத்தாசலத்தை மாவட்டமாக அறிவிக்க கோரி 11-ந்தேதி முதல் தொடர் போராட்டம் - அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் தீர்மானம்