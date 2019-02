மாவட்ட செய்திகள்

ராகுல்காந்தியை பிரதமராக்க 40 தொகுதியிலும் காங்கிரஸ் – தி.மு.க. வேட்பாளர்களை வெற்றி பெறச்செய்ய வேண்டும் நாராயணசாமி பேச்சு + "||" + Rahul Gandhi is the prime minister In 40 constituencies, Congress - DMK candidates must win

ராகுல்காந்தியை பிரதமராக்க 40 தொகுதியிலும் காங்கிரஸ் – தி.மு.க. வேட்பாளர்களை வெற்றி பெறச்செய்ய வேண்டும் நாராயணசாமி பேச்சு