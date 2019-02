மாவட்ட செய்திகள்

தி.மு.க. ஆட்சிக்கு வந்ததும் மக்களின் அனைத்து கோரிக்கைகளும் நிவர்த்தி செய்யப்படும்உதயநிதி ஸ்டாலின் பேச்சு + "||" + DMK Came to power All the demands of the people will be addressed

