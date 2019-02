மாவட்ட செய்திகள்

கஜா புயலால் காணாமல் போன ரேஷன்கார்டு, நலவாரிய அட்டைகளை உடனடியாக வழங்க வேண்டும் + "||" + Rationkard, disappeared by the ghaj storm, should immediately issue the welfare cards

கஜா புயலால் காணாமல் போன ரேஷன்கார்டு, நலவாரிய அட்டைகளை உடனடியாக வழங்க வேண்டும்