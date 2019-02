மாவட்ட செய்திகள்

நடப்பாண்டில் 3,500 டன் துவரம்பருப்பு கொள்முதல் செய்ய இலக்கு - கலெக்டர் ராமன் தகவல் + "||" + The target for procurement of 3,500 tonnes of pump in the current year - Collector Raman Information

நடப்பாண்டில் 3,500 டன் துவரம்பருப்பு கொள்முதல் செய்ய இலக்கு - கலெக்டர் ராமன் தகவல்