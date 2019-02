மாவட்ட செய்திகள்

சிவகங்கையில் பட்டப்பகலில் பயங்கரம்: அரசு கல்லூரியில் மாணவருக்கு சரமாரி அரிவாள் வெட்டு சக மாணவர்கள் 3 பேர் வெறிச்செயல் + "||" + Government College in Sivagangai Cut the scythe to the student

சிவகங்கையில் பட்டப்பகலில் பயங்கரம்: அரசு கல்லூரியில் மாணவருக்கு சரமாரி அரிவாள் வெட்டு சக மாணவர்கள் 3 பேர் வெறிச்செயல்