மாவட்ட செய்திகள்

ஆத்தூரில் புதிய டாஸ்மாக் கடை திறக்க பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு - சாலை மறியலுக்கு முயன்றதால் பரபரப்பு + "||" + Public Opposition to open a new TASMAC store in Atthur - Road blocking Tried Furore

ஆத்தூரில் புதிய டாஸ்மாக் கடை திறக்க பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு - சாலை மறியலுக்கு முயன்றதால் பரபரப்பு