மாவட்ட செய்திகள்

ராமநாதபுரம் மாவட்ட விவசாயிகளுக்கு பயிர் இழப்பீட்டு தொகை கிடைக்க வலியுறுத்த வேண்டும் எம்.எல்.ஏ.விடம் விவசாயிகள் கூட்டமைப்பு கோரிக்கை + "||" + For the farmers of Ramanathapuram District The cost of crop compensation should be emphasized

ராமநாதபுரம் மாவட்ட விவசாயிகளுக்கு பயிர் இழப்பீட்டு தொகை கிடைக்க வலியுறுத்த வேண்டும் எம்.எல்.ஏ.விடம் விவசாயிகள் கூட்டமைப்பு கோரிக்கை