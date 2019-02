மாவட்ட செய்திகள்

மக்களின் சிரமங்கள் பற்றி ஆட்சியாளர்களுக்கு எந்த கவலையும் இல்லை பரமக்குடியில் மு.க.ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு + "||" + The rulers have no concerns about the difficulties of the people

மக்களின் சிரமங்கள் பற்றி ஆட்சியாளர்களுக்கு எந்த கவலையும் இல்லை பரமக்குடியில் மு.க.ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு