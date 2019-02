மாவட்ட செய்திகள்

வேலூரில் நடந்த விபத்தில் கால்களை இழந்தவருக்கு இழப்பீடு வழங்காததால் அரசு பஸ் ஜப்தி + "||" + In Vellore accident The government bus japti did not pay compensation for the lost person

