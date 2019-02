மாவட்ட செய்திகள்

கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி விவசாயிகள் சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டம் சீர்காழியில் நடந்தது + "||" + The farmers' union demonstrated in demolition demanding the demands

கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி விவசாயிகள் சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டம் சீர்காழியில் நடந்தது