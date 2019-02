மாவட்ட செய்திகள்

விவசாயியை கொன்று நகை, பணத்தை கொள்ளையடித்த வழக்கில்வேலூர் வாலிபருக்கு இரட்டை ஆயுள் தண்டனைநன்னடத்தையில்கூட 20 ஆண்டுகள் வெளியே வரமுடியாது என்றும் நீதிபதி உத்தரவு + "||" + Vellore is a double life sentence for youths The judge also ordered that even 20 years can not come out

