மாவட்ட செய்திகள்

என்.எல்.சி.யில் வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி 4 பேரிடம் ரூ.41 லட்சம் மோசடி + "||" + Claiming to get a job in NLC 4 persons Rs .41 lakh fraud

என்.எல்.சி.யில் வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி 4 பேரிடம் ரூ.41 லட்சம் மோசடி