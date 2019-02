மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி விமான நிலையத்தின் வான் கட்டுப்பாட்டு அறையில் இருந்து கண்காணிக்க மேலும் 6 கேமராக்கள் + "||" + 6 more cameras to monitor the air condition control room of the Trichy airport

