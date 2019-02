மாவட்ட செய்திகள்

கருத்து கேட்பு கூட்டத்துக்கு அதிகாரிகள் தாமதமாக வந்ததால் பொதுமக்கள் தர்ணா + "||" + The public is darna because the authorities have come late to comment

