மாவட்ட செய்திகள்

சென்னை மவுலிவாக்கம் 11 மாடி கட்டிடம் இடிப்பு செலவை கட்டுமான நிறுவனம் வழங்க வேண்டும் ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + The building company will have to pay the 11-storey building demolition cost of Chennai Moulivakkam Court order

சென்னை மவுலிவாக்கம் 11 மாடி கட்டிடம் இடிப்பு செலவை கட்டுமான நிறுவனம் வழங்க வேண்டும் ஐகோர்ட்டு உத்தரவு