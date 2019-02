மாவட்ட செய்திகள்

நாடாளுமன்ற தேர்தலையொட்டி 13 தொகுதிகளிலும் மாதிரி வாக்குப்பதிவு நடத்தப்படும் கலெக்டர் ராமன் பேச்சு + "||" + Parliamentary elections Sample polling will be held in 13 constituencies Collector Raman Talk

நாடாளுமன்ற தேர்தலையொட்டி 13 தொகுதிகளிலும் மாதிரி வாக்குப்பதிவு நடத்தப்படும் கலெக்டர் ராமன் பேச்சு