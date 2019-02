மாவட்ட செய்திகள்

மார்க்கண்டேய நதியை கடப்பதில் தொடர்ந்து சிக்கல்:5 நாட்களாக ஒரே இடத்தில் இருக்கும் பெருமாள் சிலை + "||" + The problem continues to cross the Marcandian River: Perumal statue in 5 days in one place

மார்க்கண்டேய நதியை கடப்பதில் தொடர்ந்து சிக்கல்:5 நாட்களாக ஒரே இடத்தில் இருக்கும் பெருமாள் சிலை