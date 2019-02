மாவட்ட செய்திகள்

சிங்காரா வனப்பகுதியில் சுருள்கொம்பு மான்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு + "||" + In the Sinkara Forest The increase in the number of deer curulkompu

சிங்காரா வனப்பகுதியில் சுருள்கொம்பு மான்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு