மாவட்ட செய்திகள்

அமைச்சரின் பினாமி என்று கூறி பொதுமக்களிடம் பல லட்சம் மோசடி 2 பேரை பிடித்து போலீசார் விசாரணை + "||" + The police are investigating two people with a million frauds by claiming that the minister is the prosecutor

அமைச்சரின் பினாமி என்று கூறி பொதுமக்களிடம் பல லட்சம் மோசடி 2 பேரை பிடித்து போலீசார் விசாரணை