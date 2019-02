மாவட்ட செய்திகள்

40 பேர் கடிதம் கொடுத்தாலும் பெற்று கொள்வேன், பதவி ராஜினாமா குறித்து எம்.எல்.ஏ.க்கள் யாரும் என்னிடம் பேசவில்லை + "||" + Nobody spoke to me about the resignation of MLA

40 பேர் கடிதம் கொடுத்தாலும் பெற்று கொள்வேன், பதவி ராஜினாமா குறித்து எம்.எல்.ஏ.க்கள் யாரும் என்னிடம் பேசவில்லை