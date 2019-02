மாவட்ட செய்திகள்

வனப்பகுதியில் யானையை துப்பாக்கியால் சுட்டுக்கொன்று 2 தந்தங்கள் கடத்தல் + "||" + In the forest, the elephant was shot by firearms and 2 kidnappings

