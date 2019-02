மாவட்ட செய்திகள்

11 லட்சம் பேருக்கு குடற்புழு நீக்க மாத்திரை சுகாதாரத்துறை சார்பில் வழங்கப்பட்டது + "||" + 11 million people to remove the diaphragm On behalf of the health sector

11 லட்சம் பேருக்கு குடற்புழு நீக்க மாத்திரை சுகாதாரத்துறை சார்பில் வழங்கப்பட்டது