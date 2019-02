மாவட்ட செய்திகள்

அனைத்து ஒன்றியங்களிலும்அசோலா பசுந்தீவன உற்பத்தி திட்டத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும்விவசாயிகள் கோரிக்கை + "||" + In all unions Azolla green production program should be fulfilled Farmers demand

அனைத்து ஒன்றியங்களிலும்அசோலா பசுந்தீவன உற்பத்தி திட்டத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும்விவசாயிகள் கோரிக்கை