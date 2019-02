மாவட்ட செய்திகள்

நாகர்கோவிலில் சாலை பாதுகாப்பு வார விழா ‘போக்குவரத்து விதிகளை கடைபிடித்தால் விபத்துக்களை தவிர்க்கலாம்’ + "||" + Road Safety Week Festival at Nagercoil 'Avoid traffic accidents if you follow traffic rules'

நாகர்கோவிலில் சாலை பாதுகாப்பு வார விழா ‘போக்குவரத்து விதிகளை கடைபிடித்தால் விபத்துக்களை தவிர்க்கலாம்’