மாவட்ட செய்திகள்

யாருக்கு வாக்களித்தோம் என்பதை உறுதி செய்யும்ஒப்புகை சீட்டு எந்திரம் குறித்து பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு + "||" + Make sure that we voted Awareness to the public about the approval of a ticket

யாருக்கு வாக்களித்தோம் என்பதை உறுதி செய்யும்ஒப்புகை சீட்டு எந்திரம் குறித்து பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு